Ariel Sambueza y Amelia Martínez presidirán la mesa local de JSRN en Jacobacci

En el marco del proceso de renovación partidaria impulsado por Juntos Somos Río Negro, y tras la presentación de una lista única a nivel provincial, quedaron definidas las nuevas autoridades de la mesa local en Ingeniero Jacobacci.

Ariel Sambueza fue designado como presidente, mientras que Amelia Martínez asumirá la vicepresidencia.

La conformación se completa con Susana Pino como secretaria y Verónica Riquelme como tesorera.

Como vocales titulares fueron designados Juan José Moreno, Silvio Lefiñanco y Miriam Prafil; en tanto que como vocales suplentes se desempeñarán Soledad Meliqueo, Gastón Cabañares y Pablo Castro.

Finalmente, los asambleístas elegidos son Verónica Santana y Aníbal Rojas.

Esta nueva conformación representa un paso más en el fortalecimiento institucional del partido en la localidad.