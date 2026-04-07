El Municipio de Los Menucos acompaña a instituciones y áreas de seguridad

El Municipio de Los Menucos continúa acompañando a instituciones locales y dependencias de seguridad con distintos aportes destinados a mejorar sus condiciones y funcionamiento.

En esta oportunidad, se realizó la entrega de pintura para la puesta en valor del edificio de la Caminera, que será intervenido en su totalidad en su exterior, adoptando los colores correspondientes a las Unidades de Tránsito de la provincia.

Por otro lado, la ESRN N° 58 incorporó un nuevo equipo de sonido, que será utilizado en actos escolares y diversas actividades educativas, fortaleciendo así los recursos de la institución.

La intendenta Mabel Yauhar expresó: “Desde el municipio siempre se acompaña con elementos o aportes a las diferentes instituciones de Los Menucos.”