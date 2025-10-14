Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: El ciclismo rionegrino define sus seleccionados

Ricardo Manrique 10 horas ago

Esta semana en Ingeniero Jacobacci se llevará adelante una concentración con ciclistas de distintos puntos de la provincia, para conformar los equipos que darán el presente en los Juegos Binacionales de la Araucanía.

La actividad, destinada a atletas de la categoría sub 18, se extenderá de jueves a domingo y definirá los 10 representantes (5 por rama), que vestirán los colores rionegrinos en la competencia binacional.

Este año los Juegos se desarrollarán en La Pampa del 6 al 12 de diciembre y el escenario del ciclismo será el Autódromo provincia de La Pampa ubicado en la localidad de Toay.

Con respecto a las últimas actuaciones del ciclismo rionegrino en los Araucanía, en 2022 la rama masculina se quedó con la medalla de bronce y en 2023 y 2024 con el cuarto lugar. En tanto, las damas fueron quintas en 2022 y 2023, mientras que en 2024 se ubicaron en el décimo puesto.

Cabe destacar que a nivel general Río Negro defenderá por quinta vez consecutiva el título de campeón de los Juegos y buscará extender su palmarés como máxima ganadora y sumar su 16° conquista.

