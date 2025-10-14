Provincia

Una expedición cretácica dejó hallazgos de más de 70 millones de años

Ricardo Manrique 11 horas ago

Durante la expedición paleontológica realizada la semana pasada por científicos del CONICET, en cercanías a General Roca, se encontró un huevo, un diente y una mandíbula de dinosaurios que vivieron en la Patagonia hace 70 millones de años. Los detalles se presentarán este miércoles en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales.

Además, encontraron tres dientes de mamíferos, que eran animales del tamaño de ratas que vivían a las sombras de los dinosaurios. Sus restos fósiles son muy difíciles de hallar y el resultado de sus estudios aportará al contexto sobre otros animales que vivían con los dinosaurios.

Entre los materiales encontrados se destacan también un espécimen casi completo de un dinosaurio “pico de pato”, un hadrosaurio, del que pudieron recolectar restos del cráneo, brazos y vértebras y un titanosaurio de unos 15 metros de largo aproximadamente.

Estos hallazgos son compartidos por los investigadores al público en distintos medios regionales y todos los detalles serán anunciados en conferencia de prensa este miércoles 15 de octubre a las 19 en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales de General Roca.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Cultura, continúa con la protección y difusión del patrimonio paleontológico de la provincia.

Next Post

Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: El ciclismo rionegrino define sus seleccionados

mar Oct 14 , 2025
Esta semana en Ingeniero Jacobacci se llevará adelante una concentración con ciclistas de distintos puntos de la provincia, para conformar los equipos que darán el presente en los Juegos Binacionales de la Araucanía. La actividad, destinada a atletas de la categoría sub 18, se extenderá de jueves a domingo y […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias