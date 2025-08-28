Jacobacci Regionales

Jacobacci: educación financiera para adultos mayores

Ricardo Manrique 4 horas ago

La Secretaría de Promoción de Desarrollo Humano, a través del área Adultos Mayores, llevó adelante una nueva jornada de actividades.

En esta oportunidad, la propuesta tuvo como eje central un taller de educación financiera dictado por personal del Banco Nación, perteneciente al área comercial. La capacitación estuvo orientada a brindar herramientas prácticas para el manejo responsable del dinero, la utilización de medios digitales y bancarios, y la prevención de estafas y fraudes, una temática de gran relevancia para los adultos mayores en la actualidad.

El espacio permitió además acercar conocimientos sobre el uso de cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas virtuales, promoviendo la inclusión tecnológica y facilitando alternativas que permiten ahorrar tiempo en trámites, evitar largas esperas y acceder a la información de manera sencilla y segura.

