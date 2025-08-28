Regionales Valcheta

Banco de Forrajes para productores de Valcheta

Ricardo Manrique 4 horas ago

La Municipalidad de Valcheta informa que todos los productores del departamento que cuenten con RENSPA vigente podrán acceder al Banco de Forrajes, mediante un sistema de devolución a valor de venta mayorista en zona provincial.

Quienes estén interesados pueden acercarse a la Subsecretaría de Producción para conocer más detalles sobre este beneficio.

La iniciativa es impulsada en conjunto por la Provincia de Río Negro y el Municipio, como parte de las políticas de acompañamiento que promueven la producción local y la diversificación agropecuaria.

