Banco de Forrajes para productores de Valcheta

La Municipalidad de Valcheta informa que todos los productores del departamento que cuenten con RENSPA vigente podrán acceder al Banco de Forrajes, mediante un sistema de devolución a valor de venta mayorista en zona provincial.

Quienes estén interesados pueden acercarse a la Subsecretaría de Producción para conocer más detalles sobre este beneficio.

La iniciativa es impulsada en conjunto por la Provincia de Río Negro y el Municipio, como parte de las políticas de acompañamiento que promueven la producción local y la diversificación agropecuaria.