Jacobacci: Ecomin da un paso clave en minería sustentable

El acompañamiento del Gobierno de Río Negro permitió a la empresa Ecomin poner en marcha en Ingeniero Jacobacci un sistema fotovoltaico que la convierte en la primera minera de la provincia en producir con energía solar. La inversión fue impulsada a través del FOGARÍO y fortalece la producción con menor impacto ambiental, garantizando la continuidad de los puestos laborales.

El Gobernador Alberto Weretilneck participó de la inauguración del nuevo equipamiento, junto al intendente José Mellado y al gerente de Ecomin, Guillermo Buganem. La actividad refleja el rumbo productivo que impulsa la Provincia: acompañar a quienes invierten, incorporan tecnología y generan trabajo rionegrino.

Actualmente, la empresa genera empleo directo para 35 familias de Jacobacci, consolidándose como uno de los motores productivos de la localidad. Su desarrollo se sostiene en una historia familiar que comenzó en la década del 90 y que hoy proyecta una nueva etapa con foco en la sustentabilidad y la innovación.

Durante el acto, Weretilneck valoró el impacto de la actividad productiva en la comunidad y el acompañamiento provincial: “Transformamos esta actividad económica en trabajo y en oportunidades. Detrás de esto hay familias que hoy tienen un presente y un futuro a partir de la decisión de producir, invertir y agregar valor en Río Negro”.

“Estamos en un contexto muy exigente para la industria, con más competencia y cambios profundos. Como Gobierno es fundamental acompañar a quienes innovan, incorporan tecnología y apuestan al desarrollo. La Provincia cuenta con todas las herramientas para seguir creciendo”, dijo.

La planta procesa diatomita extraída a 30 kilómetros de la localidad, sobre la Ruta Provincial 6. Con cuatro líneas de producción activas y una quinta en desarrollo, Ecomin abastece al mercado interno y exporta a Chile, Europa y Brasil, su principal cliente.

“Hoy inauguramos formalmente un sistema de generación eléctrica fotovoltaica que proveerá de energía limpia a nuestro establecimiento industrial minero y nos enorgullece saber que somos el primer establecimiento industrial minero en la provincia de Río Negro en contar con este tipo de tecnología”, destacó Buganem.

Participaron también de la recorrida la intendenta de Valcheta, Yamila Direne; la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro; y demás autoridades provinciales y de la empresa.