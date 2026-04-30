Río Negro se posiciona a la vanguardia nacional con la Ley de Salud Digital

En una sesión histórica para el sistema sanitario provincial, la Legislatura de Río Negro sancionó la Ley de Salud Digital. La iniciativa, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, es una herramienta clave para garantizar y mejorar la atención de salud, con el uso de herramientas tecnológicas para acortar distancias y simplificar los trámites.

La iniciativa establece un marco legal integral para el uso seguro y ético de las tecnologías de la información en la atención médica, garantizando derechos y modernizando el acceso a la salud.

La nueva norma tiene como pilares fundamentales la Historia Clínica Electrónica, la Telesalud como herramienta de equidad territorial y la Receta Digital, consolidando un proceso de transformación que busca terminar con la fragmentación de los sistemas de información sanitaria.

Para la gestión del Gobernador Alberto Weretilneck, la Salud Digital no es solo una innovación tecnológica, sino una decisión política estratégica para mejorar la eficiencia del sistema público. La ley aprobada hoy reconoce que la incorporación de herramientas digitales permite una toma de decisiones basada en datos confiables, optimiza los recursos y, fundamentalmente, garantiza la continuidad del cuidado de los rionegrinos, sin importar las distancias geográficas.

Puntos salientes de la Ley

Titularidad del paciente: se ratifica que los datos de salud pertenecen exclusivamente a la persona, quien podrá acceder a su información de forma inmediata, gratuita y en formato digital.

Telesalud para la equidad: se regula la atención a distancia (sincrónica y asincrónica), dándole la misma validez que a la consulta presencial. Esto es clave para las zonas rurales y dispersas de la provincia, reduciendo las brechas de acceso.

Prescripción (Receta) electrónica y digital: se establece el marco normativo para la prescripción y dispensa de medicamentos, productos médicos e indicadiones mediante plataformas seguras e interoperables.

Interoperabilidad: los sistemas de centros públicos y privados deberán “hablar” entre sí, permitiendo que la información sanitaria acompañe al paciente en todo el ecosistema de salud.

Seguridad de datos: la ley fija estándares rigurosos de ciberseguridad y protección de datos personales, creando un Registro Provincial de Plataformas Digitales.

Formación de talento: se crea el Programa Provincial de Desarrollo de Competencias Digitales en Salud para capacitar a los equipos sanitarios y se autoriza la contratación de perfiles especializados (ingenieros biomédicos, analistas de datos, expertos en ciberseguridad).

La Secretaria de Salud Digital de Río Negro, Giuliana Mangini, destacó el impacto que esta ley tendrá en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la labor de los profesionales.

“Esta ley es el cimiento que necesitábamos para que la tecnología esté realmente al servicio de las personas. No estamos hablando solo de computadoras, sino de que un vecino de la Región Sur pueda tener una interconsulta con un especialista en Viedma sin viajar, o que un médico pueda conocer los antecedentes de un paciente en segundos ante una emergencia. Es transformar la burocracia en atención de calidad.”

Asimismo, la funcionaria subrayó el compromiso de la gestión con la inclusión: “Bajo la visión del gobernador Weretilneck, hemos plasmado en la ley el principio de no exclusión por brecha digital. Mientras modernizamos todo el sistema, garantizamos que los canales presenciales sigan existiendo. La salud digital en Río Negro nace con un enfoque humano, ético y, sobre todo, profundamente federal para nuestra provincia.”

Con la aprobación de esta ley, Río Negro se posiciona como una de las jurisdicciones más avanzadas del país en materia de gobernanza sanitaria digital, otorgando respaldo jurídico a los equipos de salud y consolidando una política pública con visión de futuro.