Provincia refuerza prevención del hostigamiento entre pares en escuelas

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Hostigamiento entre Pares, que se conmemora el 2 de mayo, el Gobierno de Río Negro refuerza su compromiso con la prevención y el abordaje de esta problemática mediante una serie de charlas informativas en distintas localidades, impulsadas a través de la Línea 102.

El Día contra el Hostigamiento Escolar fue establecido a partir del año 2013, por más de 3 mil asociaciones de padres y madres y diversas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. En el mismo año, la iniciativa fue aprobada por la UNESCO y posteriormente reconocida por el Senado argentino.

La fecha tiene como fin visibilizar esta problemática en la que se enmarcan situaciones en las que se hace a un niño, niña o adolescente, o a un grupo de ellos, objeto sistemático de una sumatoria de agresiones que incluyen aislamientos, amenazas, apodos degradantes, humillaciones, rumores y agresiones físicas. En este sentido, se busca generar conciencia sobre sus riesgos y pensar colectivamente en cómo erradicar esta forma de violencia de las instituciones educativas, así como construir acuerdos de corresponsabilidad para actuar frente a situaciones de este tipo.

En el marco de esta línea de trabajo, el servicio 102 de la SENAF en conjunto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro se encuentra realizando charlas informativas en distintas escuelas de la provincia. Durante la próxima semana estas actividades se llevarán a cabo el miércoles 6 en la ESRN “Sagrada Familia” de Viedma y en la ESRN 47 de Choele Choel.

Allí la Línea 102 ofrecerá detalles en tanto dispositivo de escucha y acompañamiento así como herramienta accesible, confidencial y gratuita. De esta manera, el Gobierno de Rio Negro continúa con la promoción de espacios seguros para niñas, niños y adolescentes de la provincia así como la difusión de herramientas que les brindan acompañamiento en casos de vulneración de sus derechos.