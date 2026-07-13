Jacobacci dio inicio a la 13.ª edición de la Copa Malvinas Argentina “Prohibido Olvidar”

por

Con un emotivo acto de apertura, quedó oficialmente inaugurada en Ingeniero Jacobacci la 13.ª edición de la Copa Malvinas Argentina “Prohibido Olvidar”, el tradicional torneo de fútbol infanto-juvenil que convoca a cientos de niños, niñas y jóvenes de toda la Región Sur.

Durante la ceremonia, el intendente José Mellado destacó que el certamen trasciende lo deportivo y representa un espacio de encuentro, integración y construcción de valores.

“Este torneo tiene que ver con el reencuentro, con la integración, con reforzar valores, con inculcarles a nuestros pequeños la importancia del deporte, la recreación y de generar nuevas amistades. Pero, sobre todo, con seguir manteniendo viva la memoria de José, Jorge, de los 649 argentinos que dejaron la vida en Malvinas y de todos los que defendieron nuestra Patria”, expresó el jefe comunal.

La edición 2026 reúne a 60 equipos, distribuidos en 11 categorías, con la participación de más de 600 niños, niñas y jóvenes provenientes de distintas localidades de la región.

A lo largo del torneo se disputarán más de 180 partidos en tres sedes deportivas, consolidando a Jacobacci como uno de los principales escenarios del fútbol infantil y juvenil de la Región Sur.

La competencia se extenderá hasta el 16 de agosto, ofreciendo jornadas de deporte, integración y compañerismo, al tiempo que mantiene vivo el homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas y promueve entre las nuevas generaciones los valores del respeto, el trabajo en equipo y la memoria colectiva.

Noticias relacionadas: