Sierra Colorada: el Municipio avanza en la regularización de deudas heredadas

La Municipalidad de Sierra Colorada informó que continúa con el proceso de regularización de deudas correspondientes a la gestión anterior, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y fortalecer la administración financiera del municipio.

En ese marco, la intendenta Marta Ignacio señaló que la actual gestión debió afrontar el pago de una sentencia judicial vinculada a una deuda contraída por el gobierno anterior.

La jefa comunal informó que el Municipio se encuentra abonando una sentencia judicial vinculada a una deuda de aproximadamente 8 millones de pesos correspondiente al gobierno anterior.

“Estamos pagando una sentencia judicial por una deuda de 8 millones de pesos del gobierno anterior”, expresó Ignacio, al referirse al esfuerzo financiero que realiza la administración municipal para cumplir con obligaciones heredadas sin afectar la prestación de servicios a la comunidad.

La intendenta aseguró que, pese a las dificultades, la gestión mantiene firme el rumbo trazado desde el inicio de su mandato. “Tenemos un objetivo claro y siempre aparecen obstáculos. Nuestra decisión fue afrontarlos y seguir adelante, pensando en el bienestar de la comunidad, porque sentimos un profundo amor por nuestro pueblo”, manifestó.

Asimismo, Ignacio sostuvo que la administración municipal continúa trabajando para sanear las cuentas públicas y consolidar una gestión basada en la responsabilidad, la previsibilidad y la transparencia.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que estas acciones buscan fortalecer la confianza de quienes prestan servicios al Municipio y consolidar una administración preparada para acompañar el crecimiento y el desarrollo de Sierra Colorada.