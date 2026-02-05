Jacobacci: Llega el 1° Torneo de Newcom “Malvinas Argentinas”

En Ingeniero Jacobacci seguimos uniendo deporte y memoria. Este año nace el primer torneo de newcom en homenaje a Malvinas, que se suma a una tradición muy importante para la comunidad.

Desde hace años, la región palpita cada edición de la histórica Copa “Malvinas Argentinas – Prohibido Olvidar” de fútbol infantil, un torneo esperado por cientos de chicos y familias. A esa historia se sumó el pádel, y ahora llega el tercer deporte que honra Malvinas: el newcom.

Este torneo nace con el mismo espíritu: queremos que para los adultos sea ese espacio de encuentro, competencia y orgullo que el futbol ya representa para los mas chicos.

El gran impulsor de estos torneos “Malvinas Argentinas – Prohibido Olvidar” es Jorge Jose Wodicka “Chiquillo”, excombatiente de Malvinas y referente del deporte local, quien hoy también participa como jugador e integrante del equipo organizador Huahuel Newcom.

11 y 12 de abril de 2026

Ingeniero Jacobacci – Río Negro

Categorías: + 40 +50 y +60 Mixto

Inscripción: $60.000 + arbitraje

Remeras oficiales para el equipo campeón de cada categoría

Trofeos del 1° al 4° puesto

Cupos limitados

Inscripciones y consultas:

Fermín: 2944 605990

Ale: 2944 214224

Organiza: Club Huahuel Niyeo – Subcomisión de Newcom

Auspicia: Municipalidad de Ingeniero Jacobacci

Acompaña: Dirección Provincial de Veteranos de Guerra de Río Negro