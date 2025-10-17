Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: Banco Patagonia realizó una jornada “Acompañando a quienes hacen”

Ricardo Manrique 6 horas ago

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio entre los sectores público y privado para abordar en conjunto los desafíos económicos actuales.

El pasado miércoles, en la Casa de la Cultura de Ingeniero Jacobacci, se llevó a cabo la primera jornada “Acompañando a quienes hacen”, organizada por Banco Patagonia y dirigida a referentes del sector productivo y comercial de la Región Sur.

La iniciativa propuso fortalecer los vínculos entre el sector público y privado, promoviendo el diálogo, la cooperación y el desarrollo regional.
“Somos el agente financiero de la provincia y los municipios, y buscamos ser también los agentes financieros de cada una de las pymes, comercios y rionegrinos”, expresó Ferreyra, en representación de la entidad bancaria.

El encuentro contó con la presencia del intendente de Jacobacci, José Mellado, y su par de Maquinchao, Silvana Pérez; además del Gerente Regional de Sucursales, Christian Freile; el Economista en Jefe y Gerente de Gestión Financiera, Nicolás Caputo; y el Jefe de Negocios con Empresas, Luciano Berttacchini, quienes realizaron diversas exposiciones. También participaron el Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico, Sergio Iglesias, y el Presidente de Fogarío, Lautaro Martínez.

Acompañaron la jornada el legislador Norberto Moreno, las secretarias municipales Karina Perdomo (Gobierno), Idelma Catrin (Hacienda) y Eugenia Chameli (Desarrollo Sustentable); junto a representantes de la Municipalidad de Ramos Mexía, Valeria Rojas y José Cárdenas, secretario de Hacienda.
Estuvieron presentes además el Oficial de Negocios del Sector Público, Fabián Tolosa, y el Gerente de la sucursal Jacobacci, Guillermo Nasif.

Next Post

Ñorquincó Noticia del día Regionales

Ñorquinco: 28 familias ya cuentan con energía eléctrica

vie Oct 17 , 2025
El Gobierno de Río Negro, junto a la comunidad de Ñorquinco, habilitó el tendido eléctrico del barrio IPPV, permitiendo que 28 familias accedan al servicio y cuenten con un terreno con energía eléctrica para construir su vivienda. Además, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, confirmó al Intendente […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias