Jacobacci: Banco Patagonia realizó una jornada “Acompañando a quienes hacen”

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio entre los sectores público y privado para abordar en conjunto los desafíos económicos actuales.

El pasado miércoles, en la Casa de la Cultura de Ingeniero Jacobacci, se llevó a cabo la primera jornada “Acompañando a quienes hacen”, organizada por Banco Patagonia y dirigida a referentes del sector productivo y comercial de la Región Sur.

La iniciativa propuso fortalecer los vínculos entre el sector público y privado, promoviendo el diálogo, la cooperación y el desarrollo regional.

“Somos el agente financiero de la provincia y los municipios, y buscamos ser también los agentes financieros de cada una de las pymes, comercios y rionegrinos”, expresó Ferreyra, en representación de la entidad bancaria.

El encuentro contó con la presencia del intendente de Jacobacci, José Mellado, y su par de Maquinchao, Silvana Pérez; además del Gerente Regional de Sucursales, Christian Freile; el Economista en Jefe y Gerente de Gestión Financiera, Nicolás Caputo; y el Jefe de Negocios con Empresas, Luciano Berttacchini, quienes realizaron diversas exposiciones. También participaron el Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico, Sergio Iglesias, y el Presidente de Fogarío, Lautaro Martínez.

Acompañaron la jornada el legislador Norberto Moreno, las secretarias municipales Karina Perdomo (Gobierno), Idelma Catrin (Hacienda) y Eugenia Chameli (Desarrollo Sustentable); junto a representantes de la Municipalidad de Ramos Mexía, Valeria Rojas y José Cárdenas, secretario de Hacienda.

Estuvieron presentes además el Oficial de Negocios del Sector Público, Fabián Tolosa, y el Gerente de la sucursal Jacobacci, Guillermo Nasif.