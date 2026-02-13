Jacobacci: asumen los nuevos secretarios en la gestión de Mellado

El intendente José Mellado tomará juramento este viernes a los nuevos secretarios que se incorporan al gabinete municipal, en el marco de la reorganización y fortalecimiento del equipo de gestión.

Los funcionarios que asumirán sus cargos son:

Idelma Catrin, al frente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda.

Catrin, al frente de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. Karina Perdomo, en la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos.

Perdomo, en la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos. Aníbal Rojas, quien estará a cargo de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Deporte, Cultura y Culto.

La ceremonia de asunción se realizara este viernes 13:30 hs en el solon de reuniones, y esto marcará el inicio formal de funciones de las nuevas autoridades, con el objetivo de continuar consolidando el trabajo en cada una de las áreas y dar respuesta a las demandas de la comunidad.