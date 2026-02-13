Avances para la regularización del cupo laboral por discapacidad

Con el objetivo de continuar fortaleciendo acciones en pos de garantizar el cupo laboral mínimo y obligatorio para personas con discapacidad en el ámbito público, referentes provinciales de distintos organismos se reunieron en Viedma.

En esta oportunidad, la Subsecretaria de Políticas Publicas para Personas con Discapacidad de Río Negro, Dolores Eyheraguibel, mantuvo un encuentro con la Subsecretaria de Capacitación y Empleo, Eliana Schutt y la Directora de Trabajo Decente, Silvana Cabrera, de la Secretaria de Trabajo para marcar nuevos lineamientos de acción en relación al cupo laboral para personas con discapacidad en el plano estatal.

La titular de discapacidad de la provincia, afirmó que “nos reunimos con la idea de poder analizar el marco normativo y evaluar cumplimiento e implementación del cupo para poder regularizarlo, algo sumamente importante que tiene como fin garantizar el derecho al trabajo”.

“Mas adelante vamos a hacer una convocatoria al sector privado para que también participe, ya que es un tema integral que atraviesa distintos ámbitos”, agregó.

Por su parte, Schutt manifestó que “nuestro rol es actualizar los datos sobre las personas con discapacidad, que tengan un trabajo, que estén registrados para que el cupo se cumpla”.

Según detallaron, este año se trabajará sobre aspectos de la Ley 2055 que contemplan la inserción laboral para personas con discapacidad y que tuvieron algunas reformas. Asimismo, se pondrán en marcha capacitaciones destinadas a equipos de Recursos Humanos de distintos organismos para brindar herramientas que permitan entrevistas más inclusivas y procesos de selección más justos.