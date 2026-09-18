Se presentó nuevas herramientas para invertir, producir y generar empleo

El Gobernador Alberto Weretilneck presentó en Bariloche las herramientas provinciales para acompañar al sector privado ante un escenario económico que plantea nuevos desafíos para la competitividad. Financiamiento, promoción de inversiones, garantías y beneficios para generar empleo joven forman parte de una estrategia orientada a producir más, invertir y generar trabajo en Río Negro.

La actividad se realizó en el auditorio de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), con la presencia del Intendente Walter Cortés. Durante la jornada se presentaron nuevas líneas de financiamiento de la Agencia de Desarrollo Económico (ADERN), el programa Empleo Joven, la Ley de Promoción de la Inversión Turística y los resultados de los primeros 10 meses de implementación de FOGARÍO.

Weretilneck estructuró su exposición a partir de una idea central: un escenario de mayor normalidad y previsibilidad permite proyectar, pero al mismo tiempo obliga a buscar nuevas formas de competir. Planteó que, frente a cambios en variables como el tipo de cambio, la inflación y las tasas de interés, la competitividad deberá construirse cada vez más a partir de inversión, financiamiento, productividad y articulación entre el Estado y el sector privado.

“El contexto económico actual nos desafía a otro tipo de herramientas. Estoy convencido de que cuanto más rápido actuemos y nos pongamos de acuerdo el sector privado con el sector público, mayor ventaja vamos a tener. Y eso es lo que estamos haciendo acá”, resumió.

En ese marco, la Agencia de Desarrollo Económico presentó una oferta de herramientas de financiamiento que supera los $15.000 millones, destinada a acompañar proyectos de inversión, incorporación de tecnología, mejora de procesos, capital de trabajo, agregado de valor e innovación en distintos sectores de la economía rionegrina.

Se presentaron dos propuestas: Impulso Competitivo, con créditos de hasta $15 millones para actividades productivas y estratégicas, e Impacto Rionegrino, con financiamiento de hasta $35 millones para proyectos con impacto económico, social y ambiental. También se suma Generación RN, destinada a jóvenes de 18 a 35 años, con capacitación, asistencia técnica y capital semilla para proyectos vinculados a tecnología, economía del conocimiento, agroindustria, energía y otras actividades con potencial de desarrollo.

“Buscamos herramientas de promoción, herramientas que mejoren las condiciones de garantía de quienes quieren invertir y distintos sistemas de financiamiento para acompañarlos”, señaló Weretilneck. El Gobernador remarcó que el desafío es lograr que las distintas políticas se complementen y generen mejores condiciones para la actividad privada.

Asimismo, el FOGARÍO presentó los resultados alcanzados durante sus primeros 10 meses y las posibilidades que ofrece para respaldar a pymes que necesitan garantías para acceder al financiamiento. En menos de un año, el fondo provincial alcanzó a 151 pymes de 17 localidades, con $5.827 millones en garantías otorgadas.

Weretilneck vinculó estas herramientas con la construcción de confianza como condición para invertir y proyectar. “Cuando hay confianza, todo se hace más fácil”, afirmó, y destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Provincia, el Municipio y el sector privado.

Finalmente, planteó que el escenario actual abre una ventana de oportunidad que debe aprovecharse para mejorar la competitividad y generar nuevas inversiones y empleo. “Cuanto más preparados estemos y más rápido ejecutemos, más ventajas vamos a tener en el mediano y largo plazo”, señaló.

También participaron los Ministros de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy y de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; las Secretarias de Trabajo, María Martha Avilez; de Turismo, María Sol Canalda y de Juventud, Milagros Calvo; el titular de la ADERN, Sergio Iglesias; el presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; la Presidenta del Ente Promotor del PITBA, Julia Fernández, junto a otras autoridades provinciales y municipales.