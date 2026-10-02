IPROSS amplía la cobertura odontológica en 12 localidades de Río Negro

Los afiliados y afiliadas de 12 localidades del Alto Valle, Valle Medio y otras regiones de la provincia accederán a nuevas prestaciones odontológicas para adultos y a una cobertura integral para niñas, niños y adolescentes de hasta 15 años, con trámites más simples y autorizaciones gestionadas directamente en los consultorios.

La medida se implementa a partir de un nuevo convenio odontológico de IPROSS, que replica en estas localidades el esquema prestacional que ya funciona en Viedma, Carmen de Patagones y El Bolsón. El alcance incluye a afiliados de Allen, Catriel, Choele Choel, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, General Roca, Huergo, Ingeniero Jacobacci, Sierra Grande, Villa Manzano y Villa Regina.

Entre las principales novedades, el nuevo esquema actualiza los reintegros para tratamientos de alta complejidad, como ortodoncias y coronas, e incorpora para adultos consultas generales, atención de urgencias, tratamientos de conducto, extracciones, obturaciones y operatoria dental por caries.

En el caso de niñas y niños de hasta 15 años, la cobertura odontológica pasa a ser integral e incluye el acompañamiento del Plan Materno Infantil, consultas de urgencia, prevención mediante selladores de puntos y fisuras y topicaciones con flúor, además del tratamiento de caries y piezas primarias con formocresol y los estudios radiográficos correspondientes.

Otro de los cambios está relacionado con la gestión de las prácticas. El circuito de autorización se resolverá de manera interna y digital en el propio consultorio, mediante el sistema de IPROSS. A su vez, el valor del coseguro se registrará automáticamente en la cuenta corriente de los afiliados y afiliadas para su posterior cancelación mediante el descuento habitual, al igual que en las consultas médicas.

El convenio también establece la anulación del pago de “plus” o cualquier arancel adicional por fuera de las condiciones pactadas con los prestadores.

De esta manera, la nueva modalidad busca agilizar los trámites, optimizar los tiempos de atención y facilitar el acceso a la salud bucal en las propias localidades de residencia de los afiliados, evitando traslados innecesarios.