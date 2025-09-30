Provincia

IPAP abre inscripciones para nuevos cursos autogestionados

Ricardo Manrique 3 horas ago

El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) abrió las inscripciones a una nueva serie de cursos autogestionados virtuales, destinados a todo el personal de la Administración Pública. Estas capacitaciones están diseñadas para fortalecer y enriquecer competencias en áreas clave de la gestión estatal.

El programa de capacitación del IPAP incluye una variada oferta que incluyen diferentes habilidades; técnicas, comunicacionales, seguridad, políticas públicas, entre otras, esenciales para el desempeño en el ámbito administrativo:

  • Word Avanzado: el objetivo principal es que los participantes logren crear, gestionar y presentar documentos complejos de manera eficiente y profesional, mejorando así su productividad y la calidad de su trabajo en la administración pública y en otros ámbitos laborales o académicos.
  • Excel Avanzado: brinda conocimientos avanzados sobre funciones, fórmulas y herramientas de Excel. Los participantes aprenderán a realizar análisis complejos con tablas dinámicas, crear gráficos personalizados, aplicar herramientas de gestión de datos y automatizar tareas rutinarias. También se trabajará con la importación y exportación de datos desde distintas fuentes.
  • Comunicación Digital para la Administración Pública: ofrece herramientas prácticas y teóricas para comprender la comunicación digital en el sector público, conocer plataformas y recursos de gestión de contenidos, desarrollar habilidades de redacción y diseño de mensajes, y aplicar estrategias de comunicación adaptadas a distintos públicos.
  • Lengua de Señas Argentina: brinda un espacio de formación en LSA como segunda lengua, a cargo de una docente sorda y una intérprete oyente, con el objetivo de favorecer la inclusión y la accesibilidad en el ámbito público y social.

Las inscripciones ya están abiertas, se pueden realizar a través del sitio oficial del IPAP y estarán abiertas hasta el 12 de octubre, inclusive: https://ipap.rionegro.gov.ar/capacitaciones.

Duración y Modalidad

Los cursos son virtuales autogestionados y se dictan a través del Campus de capacitación del IPAP.

La fecha de inicio está prevista para el 13 de octubre de 2025 a partir de las 14 por la plataforma de capacitación del IPAP.

Certificación: los agentes que finalicen las capacitaciones podrán descargar su certificado digital validado mediante código QR, lo que garantizará su autenticidad y facilitará su verificación en trámites futuros.

Para más información, consultas o asistencia técnica durante la inscripción, pueden comunicarse al correo oficial del IPAP o acercarse a las oficinas del Instituto.

