Anticipate a las heladas: ARSA brinda consejos para proteger tu hogar

Con la llegada de las bajas temperaturas y las consecuentes heladas, el congelamiento de cañerías y medidores internos puede generar roturas y pérdidas de agua. Ante esto, Aguas Rionegrinas recomienda aislar térmicamente las cañerías expuestas para evitar gastos imprevistos de reparación.

Cuando el agua se congela dentro de los tubos, se expande y genera una presión que puede derivar en roturas de las cañerías ocasionando pérdidas de agua.

Para evitar esta situación se recomienda aislar térmicamente las cañerías expuestas mediante el uso de materiales aislante.

En el caso de los medidores, es fundamental verificar que la tapa del gabinete esté correctamente cerrada y, de ser necesario, colocar en su interior elementos que ayuden a mantener la temperatura, evitando siempre obstruir la lectura del consumo.

Aguas Rionegrinas invita a esta campaña de prevención: aislá los caños y asegurá tu medidor. Cuidar lo propio es también cuidar el servicio de todos, permitiéndonos transitar los meses de baja temperatura con un sistema fuerte y eficiente.