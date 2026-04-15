Histórico en Sierra Colorada: retiran tanques de gas para avanzar con el nuevo hospital

La localidad de Sierra Colorada dio un paso decisivo hacia la transformación de su infraestructura sanitaria. Durante la mañana del lunes, operarios de Coopetel iniciaron las complejas maniobras de remoción de los antiguos tanques de propano ubicados en el predio de la ex planta de gas, donde se construirá el esperado nuevo hospital.

Los trabajos comenzaron a primera hora con un importante despliegue de maquinaria pesada y personal especializado. El objetivo principal fue el vaciado técnico y la extracción segura de los grandes depósitos de combustible que durante años abastecieron a la localidad, pero que actualmente representaban un obstáculo para el inicio de la obra.

El operativo se desarrolló bajo estrictas normas de seguridad, garantizando la integridad de vecinos y trabajadores. La remoción de estos tanques simboliza el cierre de una etapa vinculada al abastecimiento energético, para dar paso a una nueva instancia enfocada en el bienestar social.

La empresa Coopetel estuvo a cargo del desmantelamiento y traslado de los depósitos de propano, logrando la liberación total del suelo para permitir el inicio del movimiento de tierras correspondiente a la obra civil.

Al respecto, la intendenta Marta Ignacio expresó: “Ver cómo se retiran estos tanques nos da la pauta de que el hospital ya no es solo un plano, sino una realidad que empieza a tomar forma sobre el terreno”.

Un hospital para el futuro

El nuevo hospital de Sierra Colorada representa una de las obras públicas más ambiciosas de la Región Sur. Tras la limpieza completa del predio, las cuadrillas podrán avanzar con el replanteo y la excavación de las bases.

Este futuro centro de salud permitirá mejorar significativamente la atención local, fortalecer la red sanitaria regional y reducir la necesidad de traslados, incorporando además equipamiento y tecnología de última generación para los habitantes de la zona.

Con el despeje total del área, se espera que el ritmo de obra se intensifique en las próximas semanas, marcando el inicio concreto de un proyecto largamente esperado por toda la comunidad.