Río Negro paga sueldos y aguinaldo el 3 de julio, con aumento incluido

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció que el viernes 3 de julio se pagarán los sueldos y el medio aguinaldo a la totalidad de los trabajadores públicos rionegrinos, incluyendo un aumento salarial del 4,28% que permite cuidar el poder adquisitivo de las familias.

“Todos juntos y todo junto, como un reconocimiento a la tarea que día a día lleva adelante el personal estatal para darle bienestar a los rionegrinos”, destacó Weretilneck al realizar el anuncio a través de sus redes sociales, durante la agenda que cumplió en Ingeniero Jacobacci.

La decisión implica una inversión de $170.000 millones destinada a los trabajadores estatales, en un esfuerzo financiero que también tendrá impacto directo en la economía local: “Estos recursos seguramente generarán un fuerte movimiento económico en los comercios, en las pequeñas empresas, en los almacenes y en las tiendas”.

El aumento fue acordado en el marco de la Mesa de la Función Pública y surge del mecanismo automático vigente, que toma como referencia el promedio del IPC de Viedma y el IPC nacional. Los promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real y cuide el bolsillo de los estatales.

Cobran el viernes 3 de julio

* Salud Pública, guardias y horas extras de Salud

* Policía de Río Negro

* Servicio Penitenciario Provincial

* Docentes y porteros

* Ley 1.844

* Vialidad Rionegrina

* Pensiones de Bomberos Voluntarios

* Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos de control