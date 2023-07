Vacaciones de invierno, riesgos, fraudes y recomendaciones

Un sondeo a adultos entre 25 y 50 años reveló que el 81% realiza compras/reservas a través dela web. El especialista en ciberseguridad, Gabriel Zurdo, nos da más detalles.

Comenzaron las vacaciones de invierno y los riegos de fraudes se potencian. Desde btrconsulting sondearon a adultos entre 25 y 50 años. El 81% destacó que realiza compras/reservas a través de un medio digital, el 42% lo hace a través de plataformas de Ecommerce. Solo el 15% busca opciones de viaje por las RRSS y/o navegadores. El 65% de los consultados confirma que usa el medio de pago digital.

En cuanto a la seguridad de los datos, notamos que:

-un 46% verifica la “S” en la URL de la página web

-un 12% reconoce que no tiene recursos para saber que están robando sus datos filiatorios

-un 50% dice que tiene capacidad para registrar que accede a una plataforma fraudulenta

-durante las vacaciones, un 62% confirma que se conecta por medio de redes públicas (WIFI) y el 27% usa los cargadores de conexión USB libres en el lugar

-el 50% verifica la identidad del oferente al realizar reservas o compras y 4% ha sufrido un incidente de seguridad durante el mismo proceso.

33% de los usuarios declaran que han sido víctimas o conocen a alguien que ha sido víctima de una estafa online en redes sociales, sitios falsos, buscadores como Google, casi en todos los casos enmarcados en la técnica del “Cuento del Tío”.

Por primera vez, relevamos y sugerimos que nunca antes fue tan importante mantenerse alerta cuando se está de viaje, la naturaleza humana nos invita exactamente a lo contrario. Con el contexto económico actual, las personas buscan ahorrar todo lo posible y en el medio digital acuden a buscar ofertas, lo hace el 55%.

Nuestros datos indican que el 12% han sido engañados al realizar pagos on line a través de plataformas fraudulentas y al 20% les han robado su identidad al reservar en una plataforma web y apps. Nuestra investigación también nos sugiere que la estacionalidad, la emoción y la crisis económica/inflación, afecta el comportamiento de las personas, en general necesitan un espacio de distracción y descanso y como consecuencia relajan sus barreras de defensa.

Los delincuentes perpetran engaños secuestrando medios digitales cuando la víctima se encuentra desplazada geográficamente de su lugar de residencia habitual, disfrutando del ocio y con las defensas bajas. Conectarse a redes Wi-Fi públicas, utilizar un puerto USB en un aeropuerto, estación de micros o de un hotel o dejar tu cuenta de Netflix conectada cuando salis de tu lugar de alojamiento podrían aumentar el grado de exposición.

Recomendaciones para prevenir fraudes

-Investigá antes de reservar, confirmá si la oferta es legítima, verificá el nombre del dueño, dirección, teléfono, comentarios en redes, etc. No pagar alquiler mediante transferencia bancaria.

-Mucho cuidado con mails entrantes con grandes ofertas que redirigen a sitios falsos.

-No pagar el total por adelantado, intentar depositar una seña mínima.

-No resolver a las apuradas, ni dejarse presionar. Pensá antes de hacer click.

– Los estafadores usan correos electrónicos de phishing o sitios falsos para atraer a las personas a hacer clic en enlaces que podrían instalar malware. Vaya siempre directamente a la fuente y reserve con empresas de conocida reputación y confianza.

– Tené cuidado al conectarte a Wi-Fi público durante las vacaciones.

– Desconfiá de los anuncios en los que el precio del alquiler sea desproporcionadamente bajo.

– Ser escépticos con publicaciones, en zonas muy turísticas que en momentos de altísima demanda permanezcan a precios muy accesibles.

Fuente: Gabriel Zurdo, Experto en ciberseguridad y CEO de BTR Consulting info@btrconsulting.com

www.btrconsulting.com