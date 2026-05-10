Familias Rionegrinas Solidarias suma una línea de WhatsApp

Con el objetivo de fortalecer los canales de comunicación y acercarse aún más a la comunidad, el programa Familias Rionegrinas Solidarias incorporó una nueva línea de WhatsApp destinada a todas aquellas personas interesadas en formar parte de la iniciativa o realizar consultas.
Esta nueva vía de contacto busca ofrecer una comunicación más ágil, cercana y cotidiana, permitiendo que vecinos y vecinas puedan acceder a información, evacuar dudas y recibir asesoramiento de manera simple y rápida.
La atención se realiza de forma personalizada y directa, acompañando cada consulta de manera individual. Quienes deseen conocer más sobre el programa pueden comunicarse vía WhatsApp al 2920603928
La incorporación de esta nueva herramienta de contacto forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Río Negro para fortalecer las políticas de cuidado y promover la participación comunitaria, generando más oportunidades para que niñas, niños y adolescentes puedan crecer en entornos familiares de contención, acompañamiento y afecto.