Histórico: se lanzo el Programa Municipal “Hogar con Título” en Jacobacci

El intendente José Mellado encabezó una emotiva ceremonia en la que se entregaron títulos de propiedad a familias beneficiarias del Programa Municipal “Hogar con Título” y del programa provincial “Mi Escritura, un Derecho”, que se ejecuta conjuntamente con el Gobierno de Río Negro. Este acto marca un paso fundamental en la política de regularización dominial de la actual gestión, garantizando la tenencia legal y ordenada de viviendas a vecinos que históricamente ocuparon sus hogares.

Acompañaron al intendente el legislador Norberto “Beto” Moreno y la secretaria de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo. Durante la ceremonia se entregaron dos escrituras del programa “Mi Escritura, un Derecho”, los primeros cuatro títulos del Programa Municipal, y se firmaron dos nuevos trámites que permitirán dar continuidad a esta iniciativa que tendrá fuerte impulso en 2026.

Un programa que salda una deuda histórica

El Programa “Hogar con Título” es mucho más que un trámite administrativo: es una política pública estratégica creada para saldar una deuda histórica con numerosas familias jacobacinas, garantizando su derecho constitucional a una vivienda digna y con seguridad jurídica.

Para muchas de las familias presentes, estos títulos representan décadas de espera. La entrega de la documentación les otorga:

Seguridad Jurídica: Certifica legalmente la pertenencia del inmueble.

Certifica legalmente la pertenencia del inmueble. Acceso a Créditos: Permite utilizar la propiedad como garantía para realizar mejoras o emprender proyectos.

Permite utilizar la propiedad como garantía para realizar mejoras o emprender proyectos. Transmisibilidad: Facilita la herencia y la sucesión ordenada a futuras generaciones.

El trabajo continúa

El Programa “Hogar con Título” seguirá avanzando intensamente en la identificación y regularización de situaciones dominiales pendientes, a través del equipo técnico de la Dirección de Catastro.

Se invita a todas las vecinas y vecinos interesados a acercarse a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad para recibir asesoramiento sobre los requisitos y el proceso para acceder al programa.