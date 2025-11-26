Maquinchao Regionales

Maquinchao recibió a la Delegación Rionegrina que representará en Jesús María 2026

Ricardo Manrique 2 días ago

El pasado sábado, Maquinchao recibió a la Agrupación de Río Negro, quienes representarán a la provincia en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, y que eligieron nuestra ciudad para realizar su primer ensayo general.

La intendenta Silvana Pérez, junto al secretario de Cultura y Turismo, dio la bienvenida a Claudio “Chino” Zamora y Marcela López, directores generales del proyecto; a Lautaro López, bailarín del Gran Ballet Argentino; a la delegada provincial Valeria Monjes; a Miguel Tranaman, referente de la Agrupación Günün A Kuna; y a Leticia Torres, referente de Firmeza Gaucha. Todos ellos forman parte del equipo cultural que impulsa y acompaña a la delegación rionegrina rumbo al reconocido festival nacional.

Durante la jornada, se realizó también una demostración de hilado a cargo de Gloria Hueche y María Antual, integrantes del Taller de Telar de la Municipalidad, quienes compartieron con el público su arte y sus saberes ancestrales.

Por la tarde, los visitantes llevaron adelante una presentación conjunta con el Semillero Folk Municipal, generando un intercambio artístico cargado de emoción, identidad y talento.

Un encuentro que fortalece nuestros lazos culturales y nos prepara para acompañar con orgullo a la delegación rionegrina en su camino hacia Jesús María 2026.

Next Post

Jacobacci Regionales

Los Menucos realizó una jornada de prevención y sensibilización

mié Nov 26 , 2025
Se llevó a cabo en Los Menucos una jornada articulada entre el SAT – Sistema de Abordaje Territorial, la Municipalidad, y el área de Género y Diversidad, con el objetivo de fortalecer el trabajo en prevención, sensibilización y acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género. Cada 25 de […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias