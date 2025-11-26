Maquinchao recibió a la Delegación Rionegrina que representará en Jesús María 2026

El pasado sábado, Maquinchao recibió a la Agrupación de Río Negro, quienes representarán a la provincia en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, y que eligieron nuestra ciudad para realizar su primer ensayo general.

La intendenta Silvana Pérez, junto al secretario de Cultura y Turismo, dio la bienvenida a Claudio “Chino” Zamora y Marcela López, directores generales del proyecto; a Lautaro López, bailarín del Gran Ballet Argentino; a la delegada provincial Valeria Monjes; a Miguel Tranaman, referente de la Agrupación Günün A Kuna; y a Leticia Torres, referente de Firmeza Gaucha. Todos ellos forman parte del equipo cultural que impulsa y acompaña a la delegación rionegrina rumbo al reconocido festival nacional.

Durante la jornada, se realizó también una demostración de hilado a cargo de Gloria Hueche y María Antual, integrantes del Taller de Telar de la Municipalidad, quienes compartieron con el público su arte y sus saberes ancestrales.

Por la tarde, los visitantes llevaron adelante una presentación conjunta con el Semillero Folk Municipal, generando un intercambio artístico cargado de emoción, identidad y talento.

Un encuentro que fortalece nuestros lazos culturales y nos prepara para acompañar con orgullo a la delegación rionegrina en su camino hacia Jesús María 2026.