Valcheta: detienen a un hombre con frondoso prontuario y pedido de captura

En la mañana de ayer lunes, el Ministerio Público Fiscal descentralizado de San Antonio Oeste, a cargo del agente fiscal Dr. Gustavo Arbues, solicitó la detención del ciudadano Edgardo Carlos Alberto Grasso.

A las 08:23 horas, personal de la Unidad 15 de Valcheta interceptó a un hombre que circulaba sin documentación. Tras realizar la verificación correspondiente, se constató que se trataba del ciudadano requerido, con domicilio en la ciudad de Viedma, y sobre quien pesaba un pedido de detención.

De inmediato fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía que lo requería. También tomó intervención la Fiscalía de Turno con asiento en Viedma, a cargo de la Dra. Viotti Zilli, desde donde se llevaron adelante las diligencias procesales correspondientes.

El detenido quedó alojado en calidad de aprehendido y se prevé que en las próximas horas se realice la audiencia de formulación de cargos.