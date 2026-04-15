Ramos Mexía adquirió alimento para bovinos a través del Fondo Rotatorio

La Municipalidad de Ministro Ramos Mexía informó que, a través del recupero del Fondo Rotatorio del Banco de Forraje Municipal, se logró la compra de 4.150 kg de alimento concentrado destinado al destete precoz en bovinos.

Esta inversión permite fortalecer el trabajo conjunto con el Programa Ganadero Bovino de Río Negro, acompañando a los productores locales en la implementación de nuevas estrategias para proteger y preservar a las vacas madres.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de acciones concretas contribuyen al desarrollo ganadero de la región, brindando herramientas que favorecen la producción y el sostenimiento de la actividad.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Ganadería de la Municipalidad de Ministro Ramos Mexía.