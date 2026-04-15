El atletismo rionegrino definió sus seleccionados para los Juegos Epade

El fin de semana se desarrolló un torneo evaluativo de atletismo en Viedma, con el objetivo de conformar los equipos que representarán a Río Negro en los Juegos Epade 2026.
Las pruebas se llevaron adelante en la pista de atletismo municipal y contaron con la participación de un gran número de jóvenes atletas provenientes de distintos puntos del territorio provincial.
Cabe destacar que la competencia de atletismo dentro de los Juegos Epade se realizará del 17 al 23 de mayo en Neuquén.
Con respecto a la última actuación de los seleccionados rionegrinos de la disciplina en los Juegos, en 2025 las damas fueron cuartas y los varones quintos, lo que aportó en la suma de puntos para que Río Negro empate en lo más alto de la tabla de puntaje (terminó como subcampeón por sistema olímpico).
De esta manera la provincia ultima detalles para una nueva edición de los Juegos, en la que buscará volver a ser protagonista.
Seleccionado de Atletismo Femenino
Aldana Amarilla — General Roca
Tiziana Zapata — Valcheta
Emma Lopez Vidal — General Roca
Jazmín Xion — Choele Choel
Galilea González Bianca — Luis Beltran
Elena Fermín — General Roca
Luisana López Núñez — Cipolletti
Ámbar Fernández — Choele Choel
Eluney Quiroga Casas — Valcheta
Rocío Guenchufil — Ramos Mexía
Francesca Speciale — Viedma
Maitena Filippini — General Roca
Paula Silva González — Viedma
Cuerpo técnico: Javier Fermín — General Roca, Milagros Fuentes – General Roca
Seleccionado de Atletismo Masculino
Santiago Mochkofsky — Cipolletti
Mauro Ulloa — General Roca
Alejo Rivas Abrate — Valcheta
Alejo Banegas — Cipolletti
Imanol Pérez Sierra — Maquinchao
Joaquín Rojas — Bariloche
Ezequiel Godoy Martín — Luis Beltrán
Ian Mortada — Valcheta
Francisco Mosler Barrera – Ramos Mexía
Thiago Veliz — General Roca
Noel Giménez Saimon — Ramos Mexía
Samuel Acarraz Thiago — Ramos Mexía
Martín Aguirre — Viedma
Cuerpo técnico: Martín Vera – Cipolletti, Cristian Torres – Valcheta