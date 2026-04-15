El atletismo rionegrino definió sus seleccionados para los Juegos Epade

El fin de semana se desarrolló un torneo evaluativo de atletismo en Viedma, con el objetivo de conformar los equipos que representarán a Río Negro en los Juegos Epade 2026.

Las pruebas se llevaron adelante en la pista de atletismo municipal y contaron con la participación de un gran número de jóvenes atletas provenientes de distintos puntos del territorio provincial.

Cabe destacar que la competencia de atletismo dentro de los Juegos Epade se realizará del 17 al 23 de mayo en Neuquén.

Con respecto a la última actuación de los seleccionados rionegrinos de la disciplina en los Juegos, en 2025 las damas fueron cuartas y los varones quintos, lo que aportó en la suma de puntos para que Río Negro empate en lo más alto de la tabla de puntaje (terminó como subcampeón por sistema olímpico).

De esta manera la provincia ultima detalles para una nueva edición de los Juegos, en la que buscará volver a ser protagonista.

Seleccionado de Atletismo Femenino

Aldana Amarilla — General Roca

Tiziana Zapata — Valcheta

Emma Lopez Vidal — General Roca

Jazmín Xion — Choele Choel

Galilea González Bianca — Luis Beltran

Elena Fermín — General Roca

Luisana López Núñez — Cipolletti

Ámbar Fernández — Choele Choel

Eluney Quiroga Casas — Valcheta

Rocío Guenchufil — Ramos Mexía

Francesca Speciale — Viedma

Maitena Filippini — General Roca

Paula Silva González — Viedma

Cuerpo técnico: Javier Fermín — General Roca, Milagros Fuentes – General Roca

Seleccionado de Atletismo Masculino

Santiago Mochkofsky — Cipolletti

Mauro Ulloa — General Roca

Alejo Rivas Abrate — Valcheta

Alejo Banegas — Cipolletti

Imanol Pérez Sierra — Maquinchao

Joaquín Rojas — Bariloche

Ezequiel Godoy Martín — Luis Beltrán

Ian Mortada — Valcheta

Francisco Mosler Barrera – Ramos Mexía

Thiago Veliz — General Roca

Noel Giménez Saimon — Ramos Mexía

Samuel Acarraz Thiago — Ramos Mexía

Martín Aguirre — Viedma

Cuerpo técnico: Martín Vera – Cipolletti, Cristian Torres – Valcheta