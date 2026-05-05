SENAF: nueva entrega de insumos e indumentaria para las delegaciones

Continuando con el plan de abastecimiento a delegaciones del organismo, el camión de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia recorrerá distintas zonas de la provincia para proveer alimentos e indumentaria a las sedes de SENAF.

Se trata de un nuevo proceso de distribución para fortalecer el acompañamiento a familias rionegrinas, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad.

El recorrido comenzará por la zona del Valle Medio y Alto Valle, para luego continuar hacia la Región Sur y Zona andina.

Este dispositivo se implementa de manera periódica, con una frecuencia aproximada de cada 20 días, permitiendo dar respuesta a las necesidades relevadas en cada territorio y garantizando una distribución organizada y equitativa de los recursos.

A través de esta iniciativa, SENAF refuerza la presencia en el territorio y el trabajo articulado con equipos locales, consolidando políticas públicas orientadas a la promoción y protección de derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias.