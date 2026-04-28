Ñorquincó se prepara para el “Gran Mini Desafío Off Road”

La Municipalidad de Ñorquincó, junto al Área de Deporte Municipal y Aventura Mallín Grande, invita a participar del “Gran Mini Desafío Off Road”, una propuesta que promete adrenalina y paisajes únicos en la Región Sur.

El evento se desarrollará a lo largo de tres jornadas, con un recorrido total de más de 500 kilómetros que unirá distintas localidades y parajes de la zona.

Etapas del recorrido:

• Etapa 1: Ñorquincó → Ñorquincó

• Etapa 2: Ñorquincó → Río Chico (con parada en la Escuela de Fitamiche)

• Etapa 3: Río Chico → Mamuel Choique, recorriendo sectores como Cerro Mesa y Anecón Grande, con regreso a Río Chico

La competencia se presenta como una oportunidad imperdible para los amantes del off road, combinando deporte, naturaleza y el acompañamiento de la comunidad en cada etapa.

Desde la organización invitan a vecinos, vecinas y visitantes a sumarse y disfrutar de este importante evento que seguirá posicionando a la región como escenario de grandes desafíos deportivos.