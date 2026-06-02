Maquinchao pone en marcha el programa provincial “Energía en tu Hogar”

La Municipalidad de Maquinchao informa que este 3 de junio dará inicio el programa provincial “Energía en tu Hogar”, una iniciativa destinada a acompañar a las familias que aún no cuentan con acceso a la red de gas natural.

La entrega se realizará en la Oficina de Desarrollo Humano, en el horario de 9:00 a 10:00 horas. Para acceder al beneficio, los vecinos deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el código QR correspondiente.

El programa contempla la entrega de garrafas blancas de 15 kilogramos, con el objetivo de garantizar el acceso a una fuente de energía esencial para los hogares durante la temporada invernal.

Desde el Municipio recordaron que, ante cualquier consulta o inquietud, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Desarrollo Humano para recibir asesoramiento e información sobre el programa.