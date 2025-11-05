Maquinchao Regionales

Gran Concurso de Hilado en Maquinchao

Ricardo Manrique 2 días ago

En el marco de los festejos por el Día de la Tradición, invitamos a toda la comunidad a disfrutar de una jornada llena de saberes, identidad y cultura popular.

📅 Sábado 15 de noviembre
Desde las 14:00 hs
📍 Plaza Aimé Painé

Categorías de participación:
• Huso
• Rueca
(Sin límite de edad)

🎁 ¡Habrá importantes premios!

Además, contaremos con la presencia de Luciana Weretilneck, directora del Mercado Artesanal de Río Negro.

ℹ️ Para más información:
Acercate a la Secretaría de Cultura o comunicate al 2945 919983 (Jaqui Montiel).

Next Post

Provincia

Vacunadores: Río Negro saluda al personal clave de la Salud

mié Nov 5 , 2025
La Provincia conmemora el natalicio de Mónica Haide Álvarez, la vacunadora que dedicó 29 años a la salud pública y se convirtió en símbolo de la lucha contra el COVID-19. El Ministerio de Salud de Río Negro se une al homenaje provincial y saluda con profundo respeto y admiración a […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias