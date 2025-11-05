Gran Concurso de Hilado en Maquinchao

En el marco de los festejos por el Día de la Tradición, invitamos a toda la comunidad a disfrutar de una jornada llena de saberes, identidad y cultura popular.
📅 Sábado 15 de noviembre
⏰ Desde las 14:00 hs
📍 Plaza Aimé Painé
Categorías de participación:
• Huso
• Rueca
(Sin límite de edad)
🎁 ¡Habrá importantes premios!
Además, contaremos con la presencia de Luciana Weretilneck, directora del Mercado Artesanal de Río Negro.
ℹ️ Para más información:
Acercate a la Secretaría de Cultura o comunicate al 2945 919983 (Jaqui Montiel).