Gran Concurso de Hilado en Maquinchao

En el marco de los festejos por el Día de la Tradición, invitamos a toda la comunidad a disfrutar de una jornada llena de saberes, identidad y cultura popular.

📅 Sábado 15 de noviembre

⏰ Desde las 14:00 hs

📍 Plaza Aimé Painé

Categorías de participación:

• Huso

• Rueca

(Sin límite de edad)

🎁 ¡Habrá importantes premios!

Además, contaremos con la presencia de Luciana Weretilneck, directora del Mercado Artesanal de Río Negro.

ℹ️ Para más información:

Acercate a la Secretaría de Cultura o comunicate al 2945 919983 (Jaqui Montiel).