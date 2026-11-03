Talleres de oficios: impulsan nuevas oportunidades de empleo y autonomía económica

El Gobierno de Río Negro y Nación articulan acciones para acompañar a quienes participan de talleres de formación en oficios, facilitando el acceso a capacitación, asistencia técnica y apoyo económico para impulsar emprendimientos propios y generar nuevas oportunidades de inserción laboral.

En este marco, el Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad y Justicia, Yeison Guzmán, mantuvo una reunión de trabajo con Gabriela Avit y Gastón Larreguy, referentes del Programa Empleo Independiente de la Agencia Territorial Viedma, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El encuentro permitió avanzar en la articulación de acciones y coordinar herramientas de acompañamiento para quienes buscan transformar los conocimientos adquiridos en los talleres en proyectos productivos.

La propuesta está destinada a participantes de los talleres de carpintería, soldadura y mecánica de motos, a cargo del psicólogo social Gabriel Riera, de la Delegación Atlántica de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria, que se desarrollan en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.

El objetivo es dar continuidad a los procesos de formación y generar condiciones para que las personas puedan avanzar hacia la autonomía económica. Para ello, se considera fundamental realizar un seguimiento de los participantes, identificar sus capacidades e intereses y acompañarlos en la búsqueda de oportunidades laborales, el desarrollo de emprendimientos individuales o la conformación de proyectos de trabajo asociativo.

En este sentido, el Programa Empleo Independiente ofrece capacitación en gestión de microemprendimientos, formulación de planes de negocio y acompañamiento durante la ejecución de los proyectos. También incorpora herramientas vinculadas al desarrollo de habilidades comerciales, la identificación de potenciales clientes y el trabajo en equipo, con el propósito de fortalecer las capacidades necesarias para sostener una actividad productiva.

El esquema contempla una instancia de capacitación intensiva de dos meses, durante la cual los participantes adquieren conocimientos y herramientas para organizar y planificar sus emprendimientos. Asimismo, prevé asistencia técnica y financiera, que incluye incentivos económicos y subsidios no reembolsables destinados a la adquisición de herramientas, máquinas, insumos y equipamiento para llevar adelante los proyectos.

Esta reunión constituye la segunda instancia de trabajo desarrollada durante el año en el marco de esta propuesta y representa un nuevo avance en la articulación entre los organismos nacionales y provinciales para vincular la formación en oficios con oportunidades concretas de inclusión laboral.