Fullone gestionó ante Vialidad Nacional la licitación de 5000 toneladas de mezcla asfáltica

El senador nacional Enzo Fullone se reunió esta mañana con el Administrador General de Vialidad Nacional, Ing. Marcelo Campoy, para analizar la situación de la infraestructura vial de la provincia y avanzar en un plan de acción de corto y mediano plazo para la reparación, mantenimiento y concesión de las rutas nacionales 22 y 151.

En el encuentro se definieron acciones claves que comenzarán a ejecutarse de la semana próxima, como la licitación para la provisión de 5.000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente, para realizar tareas de bacheo en las rutas nacionales 151 y 22, y la adjudicación del servicio de mantenimiento de iluminación para las Rutas Nacionales 22 y 151, garantizando mayor visibilidad y seguridad operacional en cruces e interconexiones de intenso tráfico vehicular.

En este contexto, en busca de dar respuesta al avanzado deterioro de las rutas nacionales, las tareas de bacheo con material en caliente se planificarán de manera estratégica desde Catriel hacia el sur de la provincia, garantizando una respuesta directa a los sectores de mayor tránsito pesado.

Asimismo, desde Vialidad Nacional afirmaron que la semana próxima se llevarán adelante tareas de bacheo en frío en la RN 22 y 151 y se intervendrá la zona del Puente 83 (RN22), también afectada por las intensas lluvias registradas durante los últimos días.

“Hace décadas que las rutas de Río Negro esperan una solución. Hoy estamos resolviendo lo urgente mientras avanzamos hacia la solución definitiva: concesionarlas para tener las rutas que los rionegrinos merecemos”, expresó Fullone.

Con el fin avanzar hacia un esquema de gestión moderno, eficiente y autosustentable, en la reunión también se trabajó en el análisis técnico y presupuestario para la concesión de las Rutas Nacionales 22 y 151. Este modelo busca fomentar la participación del sector privado para atraer inversiones, garantizar un mantenimiento continuo de la red troncal y asegurar soluciones estructurales definitivas.