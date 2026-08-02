Río Negro abonó los salarios de toda la Administración Pública

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El Gobierno de Río Negro concretó el pago de los haberes correspondientes al personal de la Administración Pública Provincial este 1 de agosto, alcanzando a la totalidad de las y los trabajadores estatales en una única fecha.

De esta manera, la Provincia sostiene una política de administración eficiente de los recursos públicos, que aporta previsibilidad al bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores estatales.

El pago se efectivizó de forma simultánea para todos los sectores, sin escalonamiento de fechas. En esta jornada percibieron sus haberes:

  • Salud Pública (guardias y horas extras)
  • Policía de Río Negro
  • Servicio Penitenciario Provincial
  • Docentes
  • Porteros
  • Ley 1.844
  • Vialidad Rionegrina
  • Pensiones de Bomberos Voluntarios
  • Poder Legislativo
  • Poder Judicial
  • Órganos de Control

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