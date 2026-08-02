Río Negro abonó los salarios de toda la Administración Pública

El Gobierno de Río Negro concretó el pago de los haberes correspondientes al personal de la Administración Pública Provincial este 1 de agosto, alcanzando a la totalidad de las y los trabajadores estatales en una única fecha.
De esta manera, la Provincia sostiene una política de administración eficiente de los recursos públicos, que aporta previsibilidad al bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores estatales.
El pago se efectivizó de forma simultánea para todos los sectores, sin escalonamiento de fechas. En esta jornada percibieron sus haberes:
- Salud Pública (guardias y horas extras)
- Policía de Río Negro
- Servicio Penitenciario Provincial
- Docentes
- Porteros
- Ley 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Órganos de Control