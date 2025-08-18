Provincia

Fuerza Patria presentó una lista de unidad en Río Negro

Ricardo Manrique 8 horas ago

El espacio confirmó las candidaturas de Soria y Marks al Senado y Serquis y Costa Brutten a Diputados. El Frente Renovador se sumó pero sin inclusión en la nómina.

El frente Fuerza Patria oficializó en Río Negro una lista de unidad integrada por más de veinte partidos y agrupaciones del campo nacional y popular, que se propone disputar bancas legislativas en las elecciones nacionales. Según expresaron sus impulsores, la conformación busca constituirse como “la única oposición real” al gobierno nacional de Javier Milei y a la gestión provincial de Juntos Somos Río Negro.

La nómina incluye a Martín Soria, actual diputado nacional, como primer candidato a senador. Lo acompañará la legisladora provincial Ana Marks en la fórmula para la Cámara Alta. En la categoría de Diputados Nacionales, la lista estará encabezada por la científica Adriana Serquis y el concejal barilochense Leandro Costa Brutten.

También forman parte de la propuesta electoral el intendente Héctor “Tata” Leineker, junto a Zulma Romero, Carina Pita y Martín Palumbo, entre otros dirigentes que, según informaron desde el espacio, aportan “diversidad de trayectorias y compromiso con un mismo objetivo: oponerse al modelo de exclusión que concentra la riqueza y profundiza la pobreza”.

Desde Fuerza Patria señalaron que la conformación de esta lista representa “un hecho histórico de unidad”, al reunir a múltiples sectores políticos y sociales bajo un mismo programa de acción. Además, remarcaron que sus candidatos combinarán “experiencia parlamentaria, gestión territorial y compromiso militante”.

El espacio definió como prioridades de su plataforma “la defensa irrestricta de los trabajadores, la preservación de la industria nacional, el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, y la recuperación del rol del Estado como garante de derechos”. En ese sentido, plantearon que la estrategia electoral busca instalar en el Congreso una agenda que contrarreste las políticas de ajuste y abra un horizonte de desarrollo con inclusión social.

