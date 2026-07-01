Los intendentes de Juntos ratificaron su respaldo al VMOS y afirmaron que “el futuro de Río Negro se construye con decisiones políticas”

Los intendentes de Juntos Somos Río Negro reafirmaron este miércoles su respaldo al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), al recorrer las instalaciones que se desarrollan en Sierra Grande y destacar el impacto que tendrá para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo de toda la provincia.

La noche anterior, los jefes comunales del espacio, mantuvieron un encuentro en San Antonio Oeste para analizar la actualidad provincial y ratificar una posición política común en defensa de las grandes inversiones que están transformando el perfil productivo de Río Negro.

Durante la recorrida, los intendentes coincidieron en que el VMOS representa mucho más que una obra de infraestructura. Lo definieron como una decisión estratégica que abre una nueva etapa para la provincia, con oportunidades de empleo, desarrollo para las empresas locales y crecimiento para cada una de las regiones rionegrinas.

En ese marco, destacaron que la concreción de este tipo de proyectos es posible gracias a una política provincial que brinda previsibilidad, reglas claras y seguridad jurídica, condiciones indispensables para atraer inversiones de largo plazo y generar confianza en quienes deciden apostar por Río Negro.

Los jefes comunales resaltaron especialmente la decisión política del Gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, de impulsar desde el primer momento este proyecto estratégico y sostener las gestiones necesarias para convertirlo en una realidad. Señalaron que la firme defensa de los intereses provinciales, la capacidad de construir consensos y la determinación para generar las condiciones que demandan las grandes inversiones fueron factores decisivos para que hoy el VMOS avance y se convierta en uno de los proyectos energéticos más importantes del país.

Sostuvieron además que el desarrollo no ocurre por casualidad, sino que requiere liderazgo, planificación y decisiones políticas firmes. En ese sentido, señalaron que Juntos Somos Río Negro asumió el compromiso de acompañar aquellas iniciativas que generan trabajo, fortalecen las economías regionales y crean nuevas oportunidades para las familias rionegrinas.

Los intendentes coincidieron además en que hoy existen dos maneras de entender el futuro de Río Negro. Una es la que apuesta a generar las condiciones para que lleguen inversiones, se creen puestos de trabajo y los jóvenes encuentren oportunidades de crecimiento sin tener que irse de la provincia. La otra es la que pone trabas, judicializa, desalienta o especula políticamente con cada proyecto estratégico, postergando el desarrollo de los rionegrinos.

“Las grandes transformaciones no ocurren solas: necesitan decisión política, seguridad jurídica y dirigentes dispuestos a asumir la responsabilidad de pensar en las próximas generaciones. El futuro de Río Negro se construye con decisiones políticas, como las que tomó el gobernador Alberto Weretilneck para convertir al VMOS en una realidad. Ese es el camino que eligió Juntos Somos Río Negro y el que seguiremos defendiendo”, concluyeron.