Del Litoral a la Región Sur: Marcelo eligió Río Negro para ejercer la medicina

Marcelo Franco es médico generalista y hace ocho meses trabaja en el Hospital de Ramos Mexía, al que llegó desde Corrientes después de conocer una convocatoria para profesionales. Su llegada se suma a la de otros trabajadores de la salud que encuentran en Río Negro un lugar para desarrollarse y crecer, en el marco de las políticas impulsadas por el Gobernador Alberto Weretilneck para incorporar agentes al sistema público de salud provincial.

Marcelo es egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Corrientes Capital. Su llegada a Ramos Mexía comenzó con una convocatoria de la Provincia para incorporar médicos. A partir de ese contacto, el hospital se comunicó con él y así surgió la posibilidad de sumarse al equipo de salud de la localidad.

“Mi decisión de llegar acá fue por la búsqueda de un lugar estable, un lugar tranquilo y que tenga demanda baja. Desde mi lado, trabajo para poder brindar el mejor servicio a los pacientes y poder ayudar con mi profesión”, contó.

En el Hospital de Ramos Mexía encontró un espacio para desarrollar su profesión y atender a la comunidad local.

“Hoy en día contamos con servicio de rayos, servicio de laboratorio, contamos con el profesional de laboratorio, contamos con camas de internación” explicó Marcelo, y agregó que el hospital también recibe a vecinos de dos comisiones de fomento cercanas.

El médico destacó además las posibilidades que ofrece el hospital para resolver distintas situaciones de salud en la localidad, aunque aclaró que, por su nivel de complejidad, los casos que requieren una atención de mayor especialización son derivados a otros establecimientos.

La historia de Marcelo forma parte de una política provincial que mantiene abierta la convocatoria para médicos y especialistas de todo el país y que busca incorporar profesionales a los hospitales rionegrinos. A estas convocatorias se suman distintas medidas destinadas a facilitar la llegada y radicación de profesionales en las localidades de la provincia.

En septiembre, además, Río Negro incorporó 209 profesionales al sistema público de salud, entre médicos, enfermeros y especialistas técnicos, distribuidos en hospitales y centros de salud de distintas localidades.

Para Marcelo, la experiencia en Ramos Mexía representa la posibilidad de ejercer la medicina en una comunidad rionegrina y, al mismo tiempo, formar parte de un equipo que brinda atención a vecinos de la localidad y de la región.