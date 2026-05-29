Firma digital: ¿qué hacer si se venció tu certificado y cómo renovarlo?

Con el uso cada vez más extendido de la Firma Digital en trámites y gestiones oficiales, el Gobierno de Río Negro recuerda que los certificados tienen una fecha de vencimiento estricta. Por eso, es importante verificar su vigencia y realizar la renovación a tiempo, siguiendo el procedimiento correspondiente para obtener un nuevo certificado.

La vigencia de la herramienta varía según el soporte técnico que se utilice: los certificados de Firma Digital Remota tienen una validez de 4 años, mientras que las firmas generadas mediante dispositivo criptográfico físico (con Token) poseen una duración de 2 años.

Al cumplirse estos plazos la normativa de seguridad imposibilita las extensiones o renovaciones remotas. Ante el vencimiento, la herramienta pierde de manera automática su equivalencia legal con la firma manuscrita, afectando la tramitación en sistemas como el de Gestión Documental Electrónica (GDE) o el circuito administrativo privado. Sin embargo, la regularización es un proceso ágil que no demanda más de 30 minutos de forma presencial.

El paso a paso para gestionar un certificado nuevo

Para reestablecer el servicio de firma digital, las y los interesados deben seguir las siguientes indicaciones:

1. Solicitud del turno online: Ingresar al sitio web oficial del Ministerio de Modernización a través del enlace modernizacion.rionegro.gov.ar/firma-digital. Al iniciar la gestión, el sistema requerirá que el usuario filtre adecuadamente si es agente público perteneciente al Poder Ejecutivo de Río Negro o si requiere la herramienta para la actividad privada. Posteriormente, la plataforma derivará al turnero correspondiente para escoger el día, horario y la oficina de registro más cercana.

2. Presentación en la Oficina de Registro: Acudir de forma puntual a la delegación seleccionada el día del turno. Para que la validación sea efectiva, se debe asistir obligatoriamente con el Documento Nacional de Identidad original y vigente.

3. Acceso al correo electrónico: Es requisito indispensable llevar un dispositivo móvil donde el usuario tenga acceso directo a su casilla de email personal para confirmar las notificaciones del sistema en el momento.

4. Dispositivo Token: Quienes operen con la modalidad de Firma Digital con Token deberán llevar sin falta el dispositivo criptográfico para que el Oficial de Registro pueda configurarlo con las nuevas credenciales.

Una vez en el lugar asignado, el Oficial de Registro procederá a constatar los datos biométricos de la persona frente a las bases correspondientes para resguardar la seguridad y legalidad de la identidad. Tras la aprobación de la solicitud en el puesto informático, se inyectará el nuevo certificado de firma digital, dejándolo listo para su uso inmediato en la firma de resoluciones, expedientes u otros documentos digitales.

Esta política de actualización continua forma parte del plan estratégico del Gobierno de Río Negro para profundizar la despapelización, optimizar los procedimientos de la Administración Pública y consolidar servicios más ágiles que ahorren costos y traslados a la ciudadanía.

Para quienes necesiten consultar más información, el Ministerio de Modernización cuenta con un correo electrónico institucional al que se pueden contactar: firmadigital@modernizacion.rionegro.gov.ar.