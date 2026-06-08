Comenzó Enfocar RN, iniciativa que mejorará la vida de 30 mil rionegrinos

Con una convocatoria histórica y más de 6.000 personas ya inscriptas en San Carlos de Bariloche, el programa Enfocar RN inició su recorrido por la provincia. Esta política impulsada por el Gobierno Provincial busca garantizar el acceso gratuito a la salud visual a más de 30.000 rionegrinos y rionegrinas, en una de las iniciativas sociales más ambiciosas de los últimos años.

La posibilidad de volver a leer un libro sin esfuerzo, distinguir con claridad el pizarrón en la escuela, reconocer un rostro a la distancia o recuperar autonomía en la vida cotidiana comienza, muchas veces, con algo tan simple como un par de anteojos. Detrás de esa realidad, que para miles de familias representa un costo difícil de afrontar, nació Enfocar RN, una política pública que hoy tuvo su inicio operativo en San Carlos de Bariloche y que promete convertirse en un antes y un después en materia de salud visual en Río Negro.

La Escuela Primaria 310 del barrio Arrayanes fue el punto de partida de un programa sin precedentes en la provincia. Desde allí, equipos técnicos, profesionales oftalmológicos, agentes sanitarios y personal de apoyo comenzaron a recibir a vecinos y vecinas para realizar controles visuales gratuitos y gestionar la entrega de anteojos a quienes los necesiten.

En Bariloche, más de 6.000 personas ya cuentan con turno asignado tras un proceso de inscripción digital y validación de datos desarrollado especialmente por ALTEC para garantizar una atención ordenada y eficiente. Durante todo junio, el operativo recorrerá otros diez establecimientos educativos y alcanzará los 24 barrios de la ciudad.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, señaló que “muchas veces las mejores políticas salen de la gente. El Enfocar RN es un claro ejemplo, caminando el territorio recibimos una cantidad de consultas y de necesidades vinculadas a la salud visual, y eso refleja la importancia de escuchar a la gente”

“Con este programa vamos a cambiarle la calidad de vida a la gente. Son muchos los programas con una definición política muy fuerte del Gobernador de seguir acompañando a los sectores más vulnerables”, agregó.