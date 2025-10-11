Provincia

Comienza la capacitación para instaladores de sistemas solares en Río Negro

Ricardo Manrique 10 horas ago

La Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue inician esta tarde la primera clase específica del curso para instaladores de sistemas solares de más de 10 kW, dictada de forma virtual.

Formación para la transición energética

La capacitación, organizada por la Secretaría de Energía y Ambiente junto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, apunta a brindar herramientas técnicas y normativas a profesionales matriculados de la provincia, en el marco del impulso a la generación distribuida y la transición hacia energías renovables.

El curso se desarrolla en formato virtual a través de una plataforma específica. La primera clase aborda el “Análisis del Potencial del Sitio”, incluyendo temas como irradiancia, orientación, inclinación, análisis de sombras y normativa vigente.

Amplia participación provincial

La semana pasada se realizó una reunión introductoria en la que se presentaron los contenidos generales del curso, el equipo docente y la metodología de trabajo.

Hoy, en cambio, comienza el dictado específico, con la participación de profesionales provenientes de diversas localidades rionegrinas, entre ellas Viedma, General Roca, Cipolletti, Bariloche, Allen, Villa Regina, Catriel y Choele Choel, reflejando el interés creciente por la energía solar en todo el territorio provincial.

Compromiso y certificación

El curso fue formalizado tras la firma del convenio específico con la Facultad de Ingeniería de la UNCo a partir de la importancia que el Gobierno de Río Negro asigna a formar recursos calificados en energías limpias.

La capacitación, que se extenderá durante ocho semanas, otorgará un certificado oficial emitido por la Universidad Nacional del Comahue, requisito para la inscripción como “Instalador Calificado” en la Plataforma Digital de Acceso Público (PDAP) de Nación.

