Pelotaris se intoxicaron luego de un torneo en Jacobacci

En el momento de la entrega de premios, la organización ofreció una torta para compartir entre todos. Un rato después, varios pelotaris (algunos de Bariloche) comenzaron a sentirse mal y fueron trasladados al Hospital de Jacobacci. Familiares de los afectados denunciaron que el alimento contenía cannabis. Al solicitar las explicaciones correspondientes, los organizadores indicaron que se había tratado de una broma.

Durante el último fin de semana se disputó un certamen de Pelota a Paleta en Ingeniero Jacobacci con participación de jugadores de distintos puntos de la Patagonia. Todo se desarrolló con absoluta normalidad hasta que llegó el cierre del torneo y la entrega de premios. Allí sucedió algo que nadie se imaginaba. Varios participantes terminaron intoxicados con una denominada “Torta loca” que los organizaciones ofrecieron para compartir entre todos.

Gustavo Rivas fue uno de los jugadores de Bariloche que estuvo participando en el torneo. En cuanto a lo deportivo, le fue muy bien ya que obtuvo el primer puesto de Tercera Categoría junto a Miguel Rosales. Después, fue uno de los más afectados al ingerir la torta. Debió ser internado en el Hospital de Ingeniero Jacobacci. Su esposa Gabriela señaló a Radio Seis que “fue un acto de irresponsabilidad y trajo consecuencias. En mayor o menor intensidad pero fueron varios los intoxicados. En el marco del festejo final del torneo, se trajo una torta a la mesa para compartir. Omitieron decir qué era lo que contenía la torta. Fue de una de esas llamadas tortas locas. En el informe de intoxicación surgió que había presencia de cannabis. Varios fueron internados y en el caso de mi esposo tuvieron que hacerle un lavaje de estómago. Quedó internado en Jacobacci durante varias horas”.

Agregó que “lo más triste de esto es que sucedió dentro de una institución deportiva. Los que estuvieron involucrados en todo esto fueron los integrantes de la subcomisión de pelota a paleta del club organizador. Ellos me dieron una explicación muy tibia. Dijeron que fue un chiste que se les fue de las manos. A mí me parece que fue algo gravísimo. Ellos se encuentran al frente de una institución y sabían lo que estaba por pasar. No me sirve que ahora me den una disculpa tibia”.

Posteriormente comentó que “en ánimo de seguir buscando respuestas traté de comunicarme con el presidente del club Huahuel Niyeo, Jorge Lavín. Me dijo que no tenía conocimiento de lo que había ocurrido. Estaba totalmente desinformado. La situación puso en jaque a Jacobacci. De repente, 5 o 6 personas entraron a la guardia del Hospital con los mismos síntomas. En ese grupo había dos personas de Bariloche. Estaba mi marido Gustavo y Beto Bahamonde. También había jugadores de Jacobacci. Ellos fueron los que quedaron con más complicaciones debido a sus enfermedades de base. Creo que se pasó un límite. Con la salud, no va”.

Sostuvo que “las personas pueden hacer y consumir lo que deseen pero siendo conscientes. Nosotros vamos a hacer una denuncia y exposición en Jacobacci. Estamos esperando contar con la historia clínica de mi marido. En Jacobacci son todos amigos y prefieren que esto quede como un chistecito que dentro de todo salió bien. A mí me parece que hay mucha responsabilidad de parte de quienes están al frente de esta institución. Fue un acto de irresponsabilidad muy grande”.