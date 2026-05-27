Valcheta: Personería Jurídica y elementos deportivos para el Club Unión

El Gobierno de Río Negro entregó la personería jurídica al Club Atlético y Social Unión de Valcheta, una institución que trabaja en la contención y formación deportiva de niños y adolescentes de la localidad.

La entrega fue encabezada por el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, y la Intendente, Yamila Direne, junto al Presidente del club, Lucas Guayquipi, quien además recibió elementos deportivos para el desarrollo de las actividades.

Actualmente, el club reúne a 85 chicos de entre 5 y 16 años, que participan de las distintas categorías de fútbol y entrenan durante toda la semana en distintos espacios de la localidad, como la cancha de Bomberos, la parroquia y el Paseo de la Mujer.

Guayquipi destacó la importancia de este paso institucional para seguir fortaleciendo el trabajo que realizan con los jóvenes. “Estamos muy contentos de recibir la personería jurídica. El club surgió como un espacio de contención social para los niños, para inculcar valores y llevar el deporte al máximo dentro de las capacidades de cada uno”, expresó.

Además, remarcó que el objetivo principal es brindar oportunidades y acompañamiento a los chicos que forman parte de la institución. “Queremos darles el valor que se merecen en la parte deportiva y seguir creciendo como club”, sostuvo.

Quienes deseen sumarse pueden acercarse a los entrenamientos que se desarrollan de lunes a viernes, de 18.30 a 20, en el Paseo de la Mujer de Valcheta.