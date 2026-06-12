La Provincia de Río Negro adhirió al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La iniciativa establece un procedimiento simplificado para que las empresas que ya hayan sido admitidas en el régimen nacional puedan acceder al Régimen de Promoción Económica e Industrial de Río Negro.

La miembro informante del proyecto, Soraya Yauhar del Bloque Juntos Somos Río Negro, explicó que el RIMI constituye una herramienta de promoción fiscal destinada a incentivar inversiones de micro, pequeñas y medianas empresas, fortalecer las cadenas de valor, mejorar la competitividad, incrementar exportaciones y generar empleo.

La legisladora destacó que numerosos requisitos exigidos por el régimen nacional coinciden con los contemplados por la normativa provincial, por lo que la adhesión permitirá simplificar trámites para las empresas interesadas en desarrollar proyectos en Río Negro, evitando la duplicación de documentación ya verificada por organismos nacionales.

Asimismo, remarcó que la provincia viene registrando indicadores positivos en materia de empleo privado y señaló que distintos organismos provinciales llevan adelante acciones de difusión, asistencia técnica y acompañamiento para facilitar la presentación de proyectos productivos.