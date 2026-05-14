Avanza la obra de extensión de la red de gas en Ramos Mexía

Los trabajos ya presentan un 30% de avance y permitirán alcanzar al 95% de la población con acceso al servicio.

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, junto al intendente de Ministro Ramos Mexía, Nelson Quinteros, recorrieron la obra de extensión de la red de gas que se ejecuta en la localidad.

La obra representa un avance fundamental para la comunidad, ya que permitirá que aproximadamente el 95% de la población cuente con acceso a la red de gas natural, mejorando significativamente la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Actualmente, los trabajos avanzan a buen ritmo y ya registran un 30% de ejecución, consolidando un proyecto largamente esperado por la comunidad local.

Durante la visita, las autoridades también mantuvieron una reunión en la que dialogaron sobre nuevos proyectos y futuras obras destinadas a continuar impulsando el crecimiento y desarrollo de Ramos Mexía.

Desde el municipio destacaron la importancia de seguir trabajando de manera articulada con el Gobierno Provincial para fortalecer la infraestructura y ampliar el acceso a servicios esenciales en la localidad.