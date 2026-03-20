El parque eólico podría mejorar el servicio eléctrico en la Región Sur

En la Audiencia Pública por el Parque Eólico Cerro Policía 300 MW, desde el Gobierno Provincial se ratificó el acompañamiento al proyecto al destacar las obras eléctricas que podrían mejorar el servicio en localidades de la Región Sur.

Durante su exposición en representación de la Secretaría de Energía Eléctrica, Agustín Vidal sostuvo que el Gobierno de Río Negro acompaña y fortalece la instalación de la central eólica de 300 MW en la Meseta de Rentería, una iniciativa estratégica que se inscribe en el proceso de evaluación ambiental y participación ciudadana impulsado por la Provincia.

Vidal remarcó que el desarrollo del proyecto no sólo permitirá incorporar energía renovable al sistema interconectado nacional, sino también abrir una perspectiva concreta para fortalecer la infraestructura eléctrica regional. En ese sentido, explicó que la Provincia trabaja para que las estaciones transformadoras previstas no sólo viabilicen la inyección de los 300 MW al sistema, sino que también habiliten a futuro una vinculación con redes de distribución de 33 kV para abastecer a Cerro Policía, Naupa Huen, El Cuy y Aguada Guzmán, entre otras localidades.

“La Secretaría está trabajando para que esas estaciones no solo permitan llevar la energía de donde se genera a donde se consume, sino que además permitan a futuro desarrollar vinculación con red de distribución, en este caso de 33 kilovolts, que va a permitir abastecer a las localidades de Cerro Policía, Naupa Huen, El Cuy y Aguada Guzmán, entre otras”, señaló Vidal.

Más energía, mejor servicio y menor impacto

El representante provincial destacó que este tipo de obras complementarias podrían traducirse en una mejora concreta en la calidad del servicio eléctrico para comunidades que hoy dependen en muchos casos de generación térmica local, con mayores dificultades operativas y mayor impacto ambiental.

“Al tener ya la red de distribución e interconectar estas localidades, se va a mejorar la condición de calidad de servicio eléctrico, y también la huella de carbono”, afirmó.

El proyecto del Parque Eólico Cerro Policía prevé una potencia instalada de 300 MW y forma parte de una agenda provincial orientada a diversificar la matriz energética, fortalecer la infraestructura y promover inversiones con reglas claras, evaluación ambiental rigurosa y participación ciudadana.

Según la información oficial difundida en las etapas previas del proceso, la iniciativa se emplaza en la Meseta de Rentería, en el departamento El Cuy, y busca consolidar a Río Negro como protagonista de la transición energética.

En su intervención, Vidal también subrayó que la incorporación de generación eólica suma una nueva fuente a la matriz provincial, junto con los recursos hidráulicos y solares, y abre una oportunidad para que el desarrollo energético tenga beneficios directos sobre el territorio.

“Por todo esto, esta Secretaría de Energía Eléctrica acompaña y, por supuesto, fortalece la instalación de la central eólica de 300 megas acá, en la Meseta de Rentería, en Cerro Policía”, concluyó.