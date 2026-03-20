Cerro Policía: amplia participación en audiencia pública por parque eólico

El Gobierno de Río Negro realizó la audiencia pública del proyecto Parque Eólico Cerro Policía, una instancia central en la evaluación de impacto ambiental que permitió a la comunidad informarse y expresar su opinión sobre una iniciativa estratégica para el desarrollo provincial, en el marco de una política participativa que impulsa nuevas inversiones en la provincia.

La audiencia se realizó en la Escuela 193 “José Sabino Rojas” y contó con una amplia participación de la comunidad. La jornada comenzó alrededor de las 10 y fue transmitida en vivo a través de YouTube, la cual se puede revivir a través de este link

El encuentro estuvo encabezado por la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, y contó con exposiciones de la Subsecretaria de Comisiones de Fomento, Sanda Recalt; los Comisionado de Fomento de Cerro Policía, Lourdes Érica Corvalán y de El Cuy, Jesús Peña; y el Pelontólogo, Sebástian Apesteguia, quienes brindaron su mirada sobre el proyecto.

Luego, en el marco de la instancia participativa, expusieron 27 de los 31 oradores inscripto, cada uno con un tiempo de 5 minutos, mientras que alrededor de 85 personas se registraron para participar y más de 65 vecinos asistieron como oyentes. En total, se hicieron presentes alrededor de 150 personas, acompañando el desarrollo de la jornada.

El proyecto actualizado prevé una potencia instalada de 300 MW mediante 46 aerogeneradores de 6,5 MW, en un predio de 5.070 hectáreas sobre la Meseta de Rentería, con una generación estimada de 1.291.511 MWh anuales. Según el estudio, esta producción permitiría evitar aproximadamente 739.000 toneladas de CO₂ equivalente por año en comparación con generación térmica convencional.

La Secretaria Jiménez, destacó el valor del proceso participativo:

“La audiencia pública es una construcción hacia la licencia social de un proyecto. Hoy estamos frente a una iniciativa estratégica no solo para Cerro Policía, sino para toda la provincia. El viento, que forma parte de nuestro paisaje, se convierte en un recurso energético clave para Río Negro”, expresó.

Por su parte, la Comisionada de Fomento de Cerro Policía, Lourdes Érica Corvalán, remarcó la expectativa de la comunidad frente al proyecto y su impacto en el desarrollo local: “Nuestra comunidad necesita nuevas oportunidades. Este tipo de iniciativas puede generar trabajo, arraigo y mejorar la calidad de vida. Durante muchos años dependimos de una economía que hoy está en retroceso, y nuestros jóvenes muchas veces se ven obligados a irse. Este proyecto representa una posibilidad concreta de crecimiento y desarrollo para Cerro Policía”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de acompañar el desarrollo con otras acciones que fortalezcan la economía local, como el impulso al turismo, la mejora de la conectividad y la generación de nuevas fuentes de empleo.

La Audiencia Pública forma parte de las herramientas del Gobierno de Río Negro para garantizar procesos de evaluación ambiental con transparencia, acceso a la información y participación ciudadana.

Además, este proceso se enmarca en la política impulsada por la Provincia para promover inversiones energéticas con reglas claras, control ambiental y beneficios concretos.La incorporación de energías renovables no solo fortalece la matriz productiva, sino que abre nuevas oportunidades de desarrollo, empleo y crecimiento para las comunidades locales.