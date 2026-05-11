Sierra Colorada fortalece el trabajo conjunto con las instituciones educativas

El municipio entregó materiales para obras en la Escuela N° 26 y equipamiento deportivo para la ESRN N° 82.

La Municipalidad de Sierra Colorada, en articulación con el Ministerio de Educación de Río Negro, continúa desarrollando acciones destinadas a mejorar las condiciones de las instituciones educativas de la localidad.

En este marco, la intendenta Marta Ignacio recorrió distintos establecimientos educativos durante la mañana de este lunes, acompañando iniciativas vinculadas a infraestructura y fortalecimiento deportivo.

En la Escuela Primaria N° 26, institución que el pasado octubre cumplió 100 años, se realizó la entrega de materiales destinados a la nueva iluminación exterior del edificio, en el marco de las tareas de puesta en valor del histórico establecimiento.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar mejorando las condiciones edilicias para brindar mayor seguridad y preservar uno de los espacios educativos más representativos de la comunidad.

Por otra parte, en la ESRN N° 82 se concretó la entrega de equipamiento para la cancha de vóley, incluyendo una red y postes reglamentarios, con el objetivo de fortalecer las actividades deportivas y recreativas de los estudiantes.

“El trabajo en conjunto entre el Estado y las instituciones es el motor que nos permite llegar con soluciones reales a cada aula y cada alumno”, expresó la intendenta Marta Ignacio.

Asimismo, remarcó que el acompañamiento permanente a las escuelas representa una inversión directa en el crecimiento y desarrollo de niños, niñas y jóvenes de la localidad.