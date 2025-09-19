El Ministerio de Salud investiga el uso de una ambulancia en una protesta

El Ministerio de Salud de Río Negro, que ayer informó sobre el bajo acatamiento al paro convocado por el gremio ASSPUR, comunica que se inició una investigación interna tras registrarse una situación irregular en Cervantes.

La Dirección de Salud Pública ha iniciado un expediente administrativo para esclarecer la utilización de una ambulancia del sistema público para fines ajenos al servicio. El vehículo de emergencia fue registrado participando de la manifestación de ayer en dicha localidad.

“Es una falta grave. Los vehículos sanitarios, especialmente las ambulancias, son herramientas esenciales para la atención de la comunidad y no deben ser utilizadas para actividades que no estén directamente relacionadas con la prestación de servicios de salud”, señaló el Ministro, Demetrio Thalasselis.

El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo y la búsqueda de consensos, pero subraya que no tolerará acciones que pongan en riesgo el normal funcionamiento del sistema de salud y la atención de la población.