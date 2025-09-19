Provincia

El Ministerio de Salud investiga el uso de una ambulancia en una protesta

Ricardo Manrique 5 horas ago

El Ministerio de Salud de Río Negro, que ayer informó sobre el bajo acatamiento al paro convocado por el gremio ASSPUR, comunica que se inició una investigación interna tras registrarse una situación irregular en Cervantes.

La Dirección de Salud Pública ha iniciado un expediente administrativo para esclarecer la utilización de una ambulancia del sistema público para fines ajenos al servicio. El vehículo de emergencia fue registrado participando de la manifestación de ayer en dicha localidad.

“Es una falta grave. Los vehículos sanitarios, especialmente las ambulancias, son herramientas esenciales para la atención de la comunidad y no deben ser utilizadas para actividades que no estén directamente relacionadas con la prestación de servicios de salud”, señaló el Ministro, Demetrio Thalasselis.

El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo y la búsqueda de consensos, pero subraya que no tolerará acciones que pongan en riesgo el normal funcionamiento del sistema de salud y la atención de la población. 

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias