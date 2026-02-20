El Mercado Artesanal recorre distintos eventos de la provincia

Luego de su participación en la Exposición Rural de Bariloche, el Mercado Artesanal, dependiente de la Secretaría de Cultura, continúa con su recorrido por los distintos eventos culturales de la provincia y esta semana estará presente en la Fiesta Nacional del Lúpulo de El Bolsón y el Aniversario de Pilcaniyeu.

La Fiesta Nacional del Lupulo se realizará desde este jueves 19 al domingo 22 de febrero en el predio del Polideportivo Municipal donde habrá puestos cerveceros de la región y actuarán artistas locales y nacionales como Nonpalidece, La Berisso y Emanero. Allí, a partir de las 17 se podrá visitar el stand del Mercado Artesanal con creaciones en tejidos, cerámica, madera y platería realizadas por artesanas y artesanos rionegrinos.

Además, en el marco del 105º Aniversario de Pilcaniyeu, estas artesanías también se podrán apreciar y adquirir durante el sábado y el domingo a partir de las 9 en el predio ferial del evento.

De esta manera, el Gobierno de Rio Negro, a través de la Secretaría de Cultura y el Mercado Artesanal, continúa fortaleciendo su presencia en las celebraciones populares de la provincia, generando nuevos espacios de encuentro entre creadoras, creadores y la comunidad, y promoviendo la identidad cultural rionegrina a través del trabajo artesanal.